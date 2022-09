Com o ataque, agência da Caixa Econômica Federal na Rua Gessyr Gonçalves Fontes ficou destruída - Marcos Porto/Agência O Dia

Com o ataque, agência da Caixa Econômica Federal na Rua Gessyr Gonçalves Fontes ficou destruídaMarcos Porto/Agência O Dia

Rio - Criminosos explodiram dois bancos e trocaram tiros com policiais militares, na madrugada desta segunda-feira (5), no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Os bandidos atacaram agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, localizadas na Rua Gessyr Gonçalves Fontes, além de terem atearam fogo e deixado veículos atravessados na via. Ainda não se sabe se algum montante foi levado.

Com as explosões, as entradas das agências ficaram destruídas. O vidro de uma janela da Caixa Econômica chegou a ficar pendurado. Uma mulher em situação de rua que dormia dentro do estabelecimento contou que os criminosos chegaram todos armados e usando roupas pretas. Segundo Fátima Marques, eles mandaram outras pessoas que estavam no local saírem e chegaram a pegar cobertores para transportar o dinheiro roubado. Um dos bandidos chegou a chutar o filho dela.



"Mandou a gente deitar e quando eles estouraram (a agência), o meu filho saiu correndo lá de dentro e eles 'bicaram' o meu filho. Eu comecei a gritar: 'não bica ele, não, ele é meu filho'. Pegaram o cobertor do morador de rua para botar os malotes (de dinheiro) deles. Depois, acho que eles viram que os 'polícia' estavam vindo e 'meterem o pé', foram embora. Foram para o (Banco do) Brasil, fizeram um estrondo lá e depois foram embora", relatou Fátima, que acabou perdendo os documentos na explosão.

"(O criminoso) falou para a gente assim: 'vou deixar uma moral para vocês'. Eu falei assim: 'não quero moral, não, só quero meus documentos'. Eu não sei se estão destruídos, porque não pegou fogo, mas estão embaixo dos escombros. Passei a noite ali 'de boa', achando que era seguro e me ferrei. Na hora que eu olhei, eles estavam todos aí na rua, todos de preto. Agora, estou com medo de não conseguir pegar meus documentos, certidão de nascimento, tem tudo, celular meu", lamentou.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 21º BPM (São João de Meriti) estava em patrulhamento quando foi informada de que criminosos armados estavam nas proximidades dos bancos no Centro da cidade. Os policiais realizaram um cerco na região e, ao localizarem os bandidos, houve troca de tiros. Ainda segundo a PM, os militares fizeram uma varredura, mas ninguém foi preso. Não há informações sobre feridos.





A perícia e o Esquadrão Antibombas foram acionados para o local. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada na 64ª DP (São João de Meriti), onde testemunhas foram ouvidas. Diligências estão em andamento para apurar a autoria dos crimes. O caso será investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). Há menos de um mês, em 18 de agosto, o Santander já havia sido atacado por criminosos no Centro de São João de Meriti, dessa vez na Avenida Doutor Arruda Negreiros. Na ocasião, os bandidos explodiram o banco e conseguiram fugir antes da chegada dos policiais. O estabelecimento ficou totalmente destruído.

Em nota, o Banco do Brasil informou que "sempre colabora com as investigações policiais e atua para regularizar o atendimento no menor tempo possível". A nota destacou ainda que os clientes e usuários afetados podem ser atendidos via aplicativo, em agências próximas ou em correspondentes bancários.

Pouco mais de um mês antes, em 3 de agosto, criminosos chegaram a trocar tiros com policiais militares depois de explodirem a Caixa Econômica localizada na Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. À época, a principal via do bairro chegou a ser fechada pelos criminosos. O banco fica em frente ao Hospital Universitário Pedro Ernesto e foi invadido depois que os assaltantes usaram marretas para quebrar os vidros.



O mesmo banco também havia sido alvo de bandidos em 1º de julho, dessa vez em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Os ladrões deixaram os caixas eletrônicos intactos, mas detonaram bombas na parte interna do banco, onde fica o cofre. No ataque, que aconteceu na Rua Comandante Ary Parreiras, no bairro Paraíso, os assaltantes chegaram a roubar um carro de aplicativo e fazer disparos para bloquear a via, mas não conseguiram levar nenhuma quantia.