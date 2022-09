Glória Drummond, viúva de Orlando Drummond, morre aos 89 anos - Reprodução do Instagram

Publicado 05/09/2022 09:38

Rio - Glória Drummond, viúva do ator e humorista Orlando Drummond, morreu aos 89 anos, neste domingo. Ela morava no Rio de Janeiro. A notícia foi dada por Felipe Drummond, neto do casal, nas redes sociais. A causa do falecimento não foi informada.

"Minha avó sempre foi uma fortaleza. Ela me ensinou sobre família. Sobre lealdade. Sobre sangue. Sobre união. Minha avó é uma das mulheres mais fortes que eu conheço. E, em um momento assim, a gente acaba revirando aquelas memórias de infância. E bate uma saudade tão forte. Saudade e gratidão de ter vivido tanta coisa linda e aprendido tanto ao seu lado, avózinha", escreveu ele.

"Vai em paz, minha avó. Minha promessa será cumprida. Não se preocupe com nada e descanse. Mande um beijo enorme para meu avô, a saudade aqui é gigante. Acho que agora entendi o real significado do que meu avô falava: a palavra mais próxima de AMOR é HUMOR. Sempre vi o vovô como o HUMOR. Você vovó é o AMOR, que construiu essa família e fortaleceu todos nós. Saudade é o amor que fica. E você deixou MUITO amor. Amo você", completou Felipe.

Glória e Orlando ficaram casados durante 70 anos e tiveram dois filhos, Orlando e Lenita. O ator, famoso por interpretar o Seu Peru na 'Escolinha do Professor Raimundo', e por dar voz a vários personagens na dublagem, morreu em julho do ano passado, aos 101 anos.