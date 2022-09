Agentes do BRT Seguro prenderam suspeito com nove celulares, no Recreio, Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 06/09/2022 08:53 | Atualizado 06/09/2022 08:59

Rio - Policiais militares do BRT Seguro prenderam um homem suspeito de roubar passageiros de um coletivo na noite dessa segunda-feira (5), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Com ele, cujo nome e idade não foram revelados, foram encontrados nove aparelhos celulares, outros pertences de vítimas, além de uma arma falsa.

Agentes baseados na estação Ilha de Guaratiba foram informados pela Central de Controle e Monitoramento da Mobi-Rio, concessionária do BRT, por volta das 23h30, que estava ocorrendo um assalto em uma das composições no sentido Recreio. Sem ainda saber exatamente qual era o ônibus que ocorria o assalto, os policiais monitoravam as composições que passavam e, ao avistarem uma com todos os passageiros sentados e apenas um homem, em atitude suspeita, em pé, foram atrás do articulado.

Ao chegarem no túnel da Grota Funda, interceptaram o BRT. Assim que a composição parou, um homem tentou fugir pela porta lateral. Os agentes, então, seguiram a tentativa de fuga e conseguiram capturar o suspeito, que estava de posse de uma mochila com nove aparelhos de telefone celular, duas bolsas de mão, uma carteira, além de uma arma falsa.

Apresentado para as vítimas, o homem foi identificado como autor dos roubos. A ocorrência foi encaminhada para a 16ªDP, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste.