Acesso para motoristas que quiserem ir para a Avenida Francisco Bicalho será feito por ruas internas de São Cristóvão - Foto: Divulgação

Acesso para motoristas que quiserem ir para a Avenida Francisco Bicalho será feito por ruas internas de São CristóvãoFoto: Divulgação

Publicado 06/09/2022 08:24 | Atualizado 06/09/2022 08:54

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, nesta segunda-feira (05), que as interrupções no acesso da Avenida Brasil para a Avenida Francisco Bicalho, inicialmente marcadas para esta terça-feira (06), serão transferidas para o próximo sábado (17). O bloqueio deve durar até o fim de 2023 e servirão para viabilizar as obras do Terminal Intermodal Gentileza (TIG),

As principais mudanças de tráfego são o desvio do acesso à Avenida Francisco Bicalho que serão pelo Viaduto do Gasômetro. Outra possibilidade é fazer o trajeto pela Rua Santos Lima, seguindo pela Rua Benedito Otoni, Rua São Cristóvão e entrando pela Avenida Pedro II. O acesso ao Viaduto da Treliça, na Avenida Brasil, altura do cemitério do Caju, será permitido somente para ônibus.



Para quem vem de ônibus, será criado um ponto intermunicipal na pista central da Avenida Francisco Bicalho, sentido Avenida Presidente Vargas, para embarque e desembarque dos coletivos provenientes do Viaduto do Gasômetro. O Objetivo é atender, principalmente, os passageiros com destino à Rodoviária.

A Avenida Francisco Bicalho, em conjunto com a Avenida Brasil, formam um dos principais eixos de acesso à cidade do Rio de Janeiro. Após a conclusão das obras do Terminal Intermodal Gentileza, prevista para o fim de 2023, a pista lateral da Avenida Brasil será recomposta e os motoristas poderão acessar o caminho para o centro normalmente.



As alterações também afetarão o trajeto dos ônibus que passam pela Avenida Francisco Bicalho. Os coletivos seguirão por caminhos distintos de acordo com o destino das linhas. A prefeitura informou que ajustou a sinalização das ruas que servirão para auxiliar a fluidez do trânsito com placas, pintura das vias, além de ter realizado obras na pavimentação. E as interdições contarão com a participação de operadores de tráfego, entre agentes da CET-Rio e apoiadores, que trabalharão para manter o escoamento, orientar os motoristas e efetuar os bloqueios durante a intervenção.A Avenida Francisco Bicalho, em conjunto com a Avenida Brasil, formam um dos principais eixos de acesso à cidade do Rio de Janeiro. Após a conclusão das obras do Terminal Intermodal Gentileza, prevista para o fim de 2023, a pista lateral da Avenida Brasil será recomposta e os motoristas poderão acessar o caminho para o centro normalmente.As alterações também afetarão o trajeto dos ônibus que passam pela Avenida Francisco Bicalho. Os coletivos seguirão por caminhos distintos de acordo com o destino das linhas.

As linhas 472 e 473, que seguem pela Rua Santos Lima, seguirão pela Rua Figueira de Melo; Rua São Cristóvão; farão o retorno na Avenida Pedro II; Avenida Pedro II; até a Avenida Francisco Bicalho. Já a

linha 485 seguirá pelo Elevado Professor Engenheiro Rufino de Almeida Pizarro; Rua Francisco Eugênio; até a Avenida Francisco Bicalho.

A Linha 265, que segue até a Rua Almirante Mariath, deverá seguir pela Rua General Luís Mendes de Morais, Elevado, Rua Francisco Eugênio e Rua Figueira de Melo.

Com o itinerário original pela Avenida Brasil, as Linhas 210, 292, 300, 315, 324, 326, 328, 329, 335, 338, 342, 343, SP343, 348, 349, 362, 369, 378, 379, 380, 384, 385, 386, 388, 389, 393, SV394, 395, 397, 399, 484, 486, 497, 498, 2303, 2305, 2307, 2308, 2309, 2310, 2336, 2339, 2381 e 2383 deverão seguir pela Avenida Brasil; Rua Santos Lima; Benedito Otoni; Rua São Cristóvão; fazer o retorno na Avenida Pedro II e Avenida Pedro II até a Avenida Francisco Bicalho.

A prefeitura recomendou que a população respeite a sinalização e as orientações dos agentes de tráfego para o bom andamento da operação e que, os motoristas que não necessitem passar pela região da obra, utilizem as rotas alternativas para seus trajetos.