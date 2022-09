Galpão que fraudava cervejas em Duque de Caxias - Divulgação

Galpão que fraudava cervejas em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 06/09/2022 11:10 | Atualizado 06/09/2022 15:12

Rio - Policiais militares do 15º BPM prenderam cinco suspeitos e fecharam um galpão que fabricava e vendia cervejas falsificadas, nesta segunda-feira (5), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As identificações dos suspeitos não foram divulgadas.



Ao chegarem ao local, localizado na Rua Fazendinha do Recreio, os agentes notaram que os suspeitos trocavam rótulos e tampas de uma determinada marca de cerveja por outras mais baratas.