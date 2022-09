Fachada do Hospital Getúlio Vargas, para onde o PM baleado no Morro do Trem foi socorrido - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 06/09/2022 09:55 | Atualizado 06/09/2022 10:22

Rio - Um policial militar foi baleado, na manhã desta terça-feira (6), durante operação no Morro do Trem, em Vila Kosmos, Zona Norte do Rio. Segundo a corporação, o PM foi atingido na mão e no braço, enquanto equipe tentava retirar barricada posta pelo tráfico para impedir entrada de carro blindado. Ele foi socorrido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, dentro do "caveirão".

O policial foi atingido na Rua Cândido das Neves, uma das vias de entrada da comunidade. A ação no Morro do Trem segue em andamento, ainda sem balanço de apreensões, prisões ou de outros feridos e conta com efetivo do 41ºBPM (Irajá).

Ainda não há informações a respeito da identidade e nem do estado de saúde do agente alvejado durante a missão.