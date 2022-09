Atacadão de Jacarepaguá, onde homem foi morto no estacionamento - Divulgação

Atacadão de Jacarepaguá, onde homem foi morto no estacionamentoDivulgação

Publicado 10/09/2022 10:08 | Atualizado 10/09/2022 11:10

Rio - Um homem, identificado como José Carlos Teixeira, de 58 anos, foi morto com um tiro no estacionamento do supermercado Atacadão na Estrada dos Bandeirantes, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, no início da noite desta sexta-feira (9).

Segundo testemunhas no local, o homem estava sendo seguido por duas pessoas em uma motocicleta. Ao entrar no estacionamento e parar em frente à porta de entrada do estabelecimento, ele foi baleado no pescoço, ainda dentro do carro, e morreu. Os suspeitos conseguiram fugir.

O crime ocorreu por volta das 18h e o supermercado precisou ser fechado. Testemunhas ainda contaram que ao ouvirem o barulho do tiro, correram para ver o que era, mas ao chegarem no local, o homem já estava morto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Campinho foram acionados às 18h26 para o socorro de uma vítima de tiro, mas já encontraram a vítima sem vida.

No local, a equipe encontrou uma pessoa em óbito no interior de um carro. A área foi isolada e a perícia acionada. A DH investiga o caso.

A Polícia Militar informou que agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) foram verificar a ocorrência e, no local, encontraram José em óbito no interior de um carro. Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para apurar a morte. A perícia foi feita no local. Diligências estão sendo realizadas em busca de possíveis testemunhas e imagens que ajudem a identificar a autoria do crime.