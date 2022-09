Ênio foi morto a tiros em barbearia de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio - Reprodução / Redes sociais

Publicado 10/09/2022 14:49 | Atualizado 10/09/2022 15:17

Rio - O ex-policial militar Ênio Lourenço de Sant'anna, de 50 anos, conhecido como Bebezão, foi morto a tiros dentro de uma barbearia na Estrada da Realengo, em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio, na noite do último sábado. De acordo com a Polícia Civil, as investigações da morte do ex-PM estão a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os agentes realizaram a perícia no local e buscam informações para identificar a autoria do crime.

Em março de 2011, Ênio foi preso pelo assassinato do sargento-bombeiro Antônio Carlos Macedo, apontado como antigo chefe de segurança do bicheiro Rogério Andrade. Macedo foi morto em novembro do ano anterior no Recreio, Zona Oeste do Rio. Ele era suspeito de tentar matar o chefe em um atentado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, que culminou na morte do filho do contraventor, Diogo Andrade, de 17 anos.