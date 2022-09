Allan Turnowski foi preso na manhã desta sexta-feira - ARQUIVO O DIA

Publicado 12/09/2022 10:31

Rio - A denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) à Justiça aponta que os delegados Allan Turnowski e Maurício Demétrio planejaram uma medida investigativa para prejudicar uma possível candidatura de Eduardo Paes e Felipe Santa Cruz nas eleições deste ano. O ex-secretário de Polícia Civil foi preso na última sexta-feira (9), acusado de envolvimento com jogo do bicho . No Twitter, o prefeito comentou a denúncia.

"Esse esquema mafioso que se utiliza de agentes do Estado para prejudicar adversários me derrotou em 2018. Tentaram o mesmo em 20 e de novo em 21. Como assim, o governador acha que nada tem a fazer?", questionou Paes.

Em uma conversa de março de 2021 apresentada pelo órgão, Demétrio, que está preso desde junho de 2021 por extorquir comerciantes, encaminha uma matéria sobre uma possível candidatura de Eduardo Paes e Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB. Então, Turnowski responde que eles perderiam as eleições e, para isso, era "só mantermos nosso trabalho".

Em seguida, Demétrio cita uma investigação da 5ª DP (Mem de Sá) que pode atingir os adversários políticos. O ex-secretário diz que deveriam aguardar o inquérito avançar, mas que iria "olhar". O ex-delegado sugere "Decon" (Delegacia do Consumidor", especializada para qual ele foi designado no mesmo período).

Demétrio foi preso no ano passado por extorsão. Na tarde do último sábado, a Justiça decretou a prisão preventiva de Turnowski, que segue detido na Cadeia Pública Constantino Cokotós, em Niterói. Ele é acusado dos crimes de organização criminosa, corrupção e violação de sigilo funcional. De acordo com a defesa, a denúncia se baseia em conversas de terceiros que foram retiradas de contexto.

"A defesa declara que a decisão é baseada em diálogos de terceiros, fora totalmente do contexto e de 2016, quando o Allan sequer estava na polícia. A denúncia não é verdadeira. A defesa confia que a Justiça vai reverter essa decisão em breve. Nós vamos apresentar um novo recurso, tendo em vista que nosso habeas corpus foi apenas para ter acesso à íntegra do processo, a qual ainda não temos", afirmou o advogado Fernando Drummond após a audiência de custódia.

Em nota, o governador Cláudio Castro afirmou que sua experiência com Turnowski está "descrita nos números positivos alcançados na segurança pública enquanto o ex-secretário esteve no comando da Polícia Civil". Além disso, destacou a prisão de bicheiros como Rogério Andrade, Bernardo Bello e José Escafura, o Piruinha.

Sobre as declarações de Paes, o governador destacou que, "apesar da atuação em lados opostos na política, preza por uma relação de cordialidade, diálogo e respeito, jamais corroborando com qualquer prática que atentasse contra sua moral". Por fim, ele enfatizou que "a responsabilidade por esclarecimentos sobre o caso cabem exclusivamente à Justiça".