Viatura da PM foi atingida por tiro após confronto, neste domingoFoto: Divulgação/Pmerj

Publicado 12/09/2022 09:12

Rio - Um adolescente foi apreendido, na noite deste domingo (11), após atacar a tiros uma viatura do 6° BPM (Tijuca), na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, Zona Norte do Rio. O jovem fazia parte de um grupo que realizava assaltos com motocicletas na via. Com ele, foram recuperados um telefone celular e documentos de uma vítima que tinha acabado de ser roubada.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava um patrulhamento de rotina na região, quando encontrou duas motocicletas com quatro ocupantes em atitude suspeita. Os agentes realizaram um cerco e abordaram os suspeitos, que reagiram. Houve confronto e, durante o tiroteio, um dos disparos atingiu o para-brisa da viatura.

Após o incidente, três criminosos conseguiram fugir e o adolescente foi apreendido e conduzido para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

A ocorrência foi registrada na 19ª DP (Tijuca).