Policiais do 41º BPM (Irajá) foram acionados à Estrada João Paulo para verificar a ocorrência. No local, os militares já encontraram Rennan sem vida e encaminharam o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro. Rio - O corpo do professor de educação física Rennan Correa, de 34 anos, será sepultado na manhã desta segunda-feira (12), às 11h30, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. O velório terá início às 10h, na capela 2. O homem foi encontrado morto com marcas de tiros dentro do carro neste domingo (11), em Honório Gurgel, na Zona Norte. Policiais do 41º BPM (Irajá) foram acionados à Estrada João Paulo para verificar a ocorrência. No local, os militares já encontraram Rennan sem vida e encaminharam o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro.

O Portal dos Procurados, do Disque Denúncia, divulgou um cartaz pedindo informações sobre envolvidos no crime que vitimou Rennan. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

Amigos e familiares do da vítima utilizaram as redes sociais para se despedir do professor. Ele deixa um filho de 11 anos. "Grande pai um ser humano ímpar. Vai com deus meu irmão", comentou um dos amigos do rapaz.



"Vai deixar muitas saudades meu grande amigo, um dia vamos festejar juntos novamente irmão", falou um outro.



Ele era professor do Fundamental II da escola MX Educacional, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste, e no Colégio Maxx, no Méier, Zona Norte. As instituições prestaram uma homenagem ao docente nas redes sociais, onde muitos alunos e pais lamentaram a morte do rapaz.



"Que o Senhor dê forças para superar essa perda", comentou um dos pais. "Que tristeza! Um ser humano incrível!", comentou outro.

