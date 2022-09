Rennan era professor do Fundamental II de uma escola no Recreio - Reprodução

Publicado 11/09/2022 18:28

Rio – A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte do professor de educação física Rennan Correa, encontrado morto com marcas de tiros neste domingo (11), em Honório Gurgel, na Zona Norte.



Policiais do 41º BPM (Irajá) foram acionados à Estrada João Paulo para verificar a ocorrência. No local, os militares já encontraram Rennan sem vida e encaminharam o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento.

A área foi isolada e a perícia acionada. Os agentes fazem diligências em busca de informações que ajudem a identificar os autores do crime.



Rennan era professor do Fundamental II da escola MX Educacional, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. A instituição prestou uma homenagem ao docente nas redes sociais, lamentando a morte do rapaz.