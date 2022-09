Grupo de ciclistas veio de Nova Friburgo até o Cristo para entregar abaixo-assinado pela extensão do horário ao monumento - Divulgação

Grupo de ciclistas veio de Nova Friburgo até o Cristo para entregar abaixo-assinado pela extensão do horário ao monumentoDivulgação

Publicado 11/09/2022 18:03

Rio - Grupo de cerca de 40 praticantes de cicloturismo pedalaram, neste domingo (11), de Nova Friburgo, na Região Serrana, até o Cristo Redentor, para entregar ao deputado Júlio Lopes, um abaixo-assinado em apoio a campanha "+ Cristo + Turismo" para estender o horário de visitação ao monumento que hoje funciona das 8h às 19h, até a meia-noite. O objetivo é para que possam utilizar a estrada que dá acesso ao Cristo com mais tranquilidade já que as vans que sobem levando turistas começam a circular às 10h e a direção do ICMBio proibiu a circulação de ciclistas à partir deste horário.

A principal alegação dos praticantes é a de que muitos ciclistas vêm de diversos pontos do estado, assim, é inevitável que eles acabem chegando após o horário determinado, o que causa enorme constrangimento para esses amantes do cicloturismo.

O encontro foi marcado às 9h na Entrada do Parque Nacional da Tijuca, próximo ao Hospital Silvestre.



"O cicloturismo, uma forma de turismo que reúne pessoas em grupos ou através de associações que pedalam suas bikes grandes distâncias para visitarem pontos turísticos em vários lugares, já é uma realidade e vem aumentando cada vez mais o número de adeptos. Friburgo, Teresópolis e Petrópolis estão entre os municípios que mais visitam o Cristo através desses grupos, mas acabam esbarrando no quesito horário, fazendo com que eles precisem sair mais cedo de suas cidades para chegarem dentro do horário determinado de visitação e desfrutarem de toda a paisagem oferecida, o que acaba colocando em risco sua segurança. Com o horário estendido, eles poderão visitar o monumento com tranquilidade preservando a integridade de todo o grupo. Para esse encontro no domingo conseguimos sensibilizar a direção do ICMBio e prorrogar até às 11h a chegada dos ciclistas. O Cristo Redentor é o monumento mais importante do Brasil e do Rio de Janeiro e todos querem visitá-lo", explicou Júlio.