Homem estava em uma moto e foi atingido no rosto - Reprodução

Publicado 11/09/2022 18:01 | Atualizado 11/09/2022 18:18

Rio - Um homem ainda não identificado foi morto com um tiro no rosto, neste domingo (11), em Cascadura, Zona Norte do Rio. De acordo com testemunhas que passavam pelo local, ele estaria roubando na região. Segundo testemunhas, motoristas que passavam pela Rua Ângelo Dantas voltaram os carros na contramão.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 9° BPM (Rocha Miranda) foi acionada para a ocorrência. No local, os agentes encontraram o corpo do homem e isolaram a área para perícia. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital.

Segundo a Polícia Civil, agentes buscam imagens de câmeras de segurança e fazem diligências por testemunhas que possam identificar o autor do crime.