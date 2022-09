Ato em Copacabana contra decisão do ministro do STF que suspendeu novo piso salarial da enfermagem - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 11/09/2022 15:34 | Atualizado 11/09/2022 16:22

Rio - Mais de 200 pessoas estiveram presentes no ato pelo estabelecimento de um piso salarial para profissionais de enfermagem na Praia de Copacabana Copacabana, Zona Sul do Rio, no fim da manhã deste domingo (11). Esta é a quarta de uma série de manifestações que foram realizadas durante a semana na cidade.



No ato, muitos políticos, como a deputada estadual Enfermeira Rejane (PCdoB), deputado federal Glauber Braga (Psol), deputada federal Jandira Feghali (PCdoB) e o deputado federal Paulo Ramos (PDT), compareceram para lutar em prol da classe.

A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ), disse, em seu discurso, que o lucro do setor privado não pode valer mais do que a vida. "O lucro não pode valer mais do que a vida e do que a valorização da enfermagem, nem do direito já configurado em lei e na emenda constitucional", declarou. "Nós precisamos trabalhar agora, todos os ministros. O setor privado tem de pagar e é já. Precisamos fazer pressão", completou.



Além deles, marcaram presença na manifestação a presidente licenciada do Conselho Regional de Enfermagem (Coren-RJ), Enfermeira Lilian Behring, a presidente licenciada do Sindicato dos Enfermeiros, Mônica Armada, Carlos Kafezinho, e representantes do Movimento Gigantes da Enfermagem, Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro, Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro e centrais sindicais.



A série de atos realizados por profissionais da classe são contra a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu a lei que iria alterar o piso salarial da enfermagem.



Na quinta-feira (8), os manifestantes se reuniram reuniram em frente à nova sede da Alerj, na Rua da Ajuda, 5, no Centro da cidade. Já na sexta-feira, foram realizadas duas carreatas, uma durante a manhã e outra durante a tarde, com saída do Hospital de Bonsucesso. O segundo foi em direção ao Inca, ao Hospital Souza Aguiar e ao Into.



Os profissionais da saúde lutam pela revogação da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso, que adiou por 60 dias a efetividade do piso no último domingo (4). A lei já havia sido sancionada no início de agosto, mas foi suspensa.

Com a decisão, ficaram suspensos os pagamentos dos enfermeiros respeitando o novo piso da categoria, que passaria a ser de R$ R$ 4.750.