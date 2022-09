Após conversão proibida, carro bate em articulado do BRT, na Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 11/09/2022 16:22 | Atualizado 11/09/2022 16:34

Rio - Um ônibus do BRT colidiu com um veículo de passeio, na tarde deste domingo (11), no corredor Transcarioca, próximo à estação Pedro Taques, na Penha Circular, Zona Norte do Rio. O acidente aconteceu após o automóvel fazer uma conversão proibida e bater no articulado que fazia a linha 46 (Penha x Alvorada Expresso). Ninguém ficou ferido.

Os passageiros do BRT foram embarcados em outro articulado para seguir viagem.



Só este ano, segundo a Mobi-Rio, concessionária do BRT, foram registrados 111 acidentes com BRTs decorrentes de avanço de sinal (34), conversão proibida (49) e invasão da pista exclusiva (28) por motoristas de carros de passeio e motociclistas.



Em 2021, foram 178, causando prejuízo de mais de R$ 120 mil com os reparos das avarias. Em cada acidente desse tipo, um articulado pode levar em média quatro dias para voltar à operação, prejudicando os passageiros do sistema.