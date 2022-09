Dia frio e com chuva na cidade do Rio de Janeiro durante último dia de Rock in Rio - Arquivo/Pedro Ivo/Agência O Dia

Dia frio e com chuva na cidade do Rio de Janeiro durante último dia de Rock in RioArquivo/Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 11/09/2022 10:09 | Atualizado 11/09/2022 11:51

Rio - O Rio de Janeiro segue em estágio de mobilização neste domingo (11) devido a passagem de uma frente fria no oceano e por conta das interdições necessárias para a realização do Rock in Rio. Segundo o Alerta Rio, o domingo tem previsão de chuva fraca e ventos moderados. Os termômetros devem ficar entre 24°C e 14°C.



O dia será de céu encoberto e com chuva fraca até o período da tarde. A partir das 21h de hoje, começa a valer o aviso de ressaca da Marinha do Brasil, que prevê ondas de até 2,5 a 3 metros na orla da cidade, até às 9h de terça-feira (13).



O Alerta Rio registrou um alto índice de chuva em locais como a Rocinha (45mm), Alto da Boa Vista (33,6mm), Jardim Botânico (26,8mm) e Urca (10,2mm) nas últimas 24 horas. Na Cidade de Deus, Estrada Grajaú-Jacarepaguá, Santa Teresa, Laranjeiras e Anchieta também houve registro de chuva moderada.





CHUVA NO RIO | Registros de chuva nos últimos 15 minutos, 1 hora e 24 horas (em mm). pic.twitter.com/W79OEScDOQ — Sistema Alerta Rio - Prefeitura do Rio (@AlertaRio) September 11, 2022

Na segunda-feira (12), o tempo segue fechado e a temperatura baixa, entre 17°C e 27°C. O dia será de sol com muitas nuvens, com períodos de céu mais nublado e chuva a qualquer hora.



Já na terça-feira (13), a temperatura sobe um pouco, mas ainda há previsão de chuva para o dia. A manhã será de sol com aumento de nuvens, durante a tarde pode chover e a noite o tempo fica aberto. A máxima será de 33°C e a mínima de 17°C.



Na quarta (14), o dia será de sol com muitas nuvens, com temperatura máxima de 30°C e mínima de 19°C. Também terão períodos de céu nublado, com chance de chuva a qualquer hora.



O tempo segue instável da quinta (15) e sexta-feira (16) da próxima semana. Os dias serão de sol com muitas nuvens e previsão de chuva a qualquer hora.

Em casos de ventos fortes, a Prefeitura recomenda para que a população não fique embaixo de árvores e coberturas metálicas, evite esportes ao ar livre, não passe sob cabos elétricos, andaimes e escadas, e que feche o registro de gás da casa.



Já em casos de alagamento, o órgão pede para que os moradores permaneçam em locais seguros, não toquem em postes e fios soltos e reforça o risco de correntezas, acidentes e doença.