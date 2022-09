Material apreendido pelos agentes da PRF - Divulgação

Publicado 11/09/2022 11:37

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, neste sábado (11), quatro suspeitos que levavam três pistolas e carregadores no interior de um carro de passeio na BR-101, altura de Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a PRF, os agentes realizavam um patrulhamento por causa do aumento de roubo na rodovia. Com isso, avistaram um carro branco que não obedeceu à ordem de parada. Já na Praça do Pedágio, os policiais conseguiram realizar a abordagem.

Durante a busca, a equipe encontrou três pistolas embaixo do banco traseiro do automóvel, que tinha os números de chassi e motor adulterados. A ocorrência foi encaminhada para Polícia Judiciária.