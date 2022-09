Equipe do Seeduc+Perto vai oferecer mais de 50 serviços em municípios do Rio - Divulgação

Publicado 11/09/2022 12:44

Rio - Os municípios de Barra do Piraí, dia 13, e Valença, dia 14, na Região do Médio Paraíba, e Miguel Pereira, dia 15, no Centro-Sul Fluminense vão receber o posto móvel da Secretaria Estadual de Educação. A inciativa Seeduc+Perto tem o objetivo de levar mais de 50 serviços para servidores e alunos de todo o estado.

Os técnicos da Seeduc atenderão assuntos referentes a aposentadoria, quadro de horários, pagamentos, transporte e inspeção escolar, infraestrutura, ouvidoria e movimentação, entre outros.

Em Valença, os moradores também poderão participar do "Câmara Até Você", desenvolvido pela ouvidoria da Câmara Municipal de Valença. De acordo com a Seeduc, o projeto disponibiliza uma tenda em bairros e distritos, com o intuito de levar informação e ouvir a população. A iniciativa é resultado da parceria entre a Secretaria de Educação e a Prefeitura de Valença.

"Estamos percorrendo o estado levando esses serviços para que as pessoas não precisem ir até à sede, evitando o desgaste da viagem e economizando dinheiro com transportes. Nossas equipes têm realizado atendimentos e resolvido problemas de anos em apenas alguns minutos", afirma o secretário estadual de Educação, Alexandre Valle.



Desde maio, o Seeduc+Perto passou por Campos dos Goytacazes, São Fidélis, Cardoso Moreira, Varre-Sai, Itaperuna, Miracema, Nova Iguaçu, Queimados, Duque de Caxias, Petrópolis, Três Rios, Areal, Teresópolis, Angra dos Reis, Mangaratiba, Porto Real, Volta Redonda, Itaguaí, Campo Grande e São Gonçalo.

Serviço



Barra do Piraí

Escola: CE Joaquim de Macedo

Data: 13/09, das 10h às 16h.

Endereço: Avenida Ernâni do Amaral Peixoto, 98 - Centro.



Valença

Escola: CE Coronel Benjamin Guimarães

Data: 14/09, das 10h às 16h.

Endereço: Praça Padre Gomes Leal, 303 - Centro.



Miguel Pereira

Escola: CE Dr Antônio Fernandes

Data: 15/09, das 10h às 16h.

Endereço: Rua Bonifácio Portela, 22 - Centro.