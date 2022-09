Equipe de saúde da concessionária Lamsa realizou o parto - Divulgação

Publicado 11/09/2022 19:17

Rio – Um bebê nasceu, neste sábado (10), na Linha Amarela. A mãe estava em trabalho de parto e a caminho do hospital, mas não conseguiu chegar a tempo. Ela foi atendida por equipes da Lamsa por volta das 17h50. O bebê nasceu às 18h05, com 3,30 kg e 47 cm, na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) móvel da concessionária.



O parto foi realizado pela equipe de plantão na UTI da Lamsa. Um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem foram abordados na via pelo vizinho da gestante, que seguia com ela de carro para a Maternidade Carmela Dutra, no Lins de Vasconcelos, na Zona Norte. Ao errar o caminho, o homem parou na pista para pedir informações, sem perceber que falava com profissionais da área da saúde.