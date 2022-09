Carro ficou bastante danificado após acidente que matou um e feriu duas pessoas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Reprodução

Publicado 11/09/2022 17:03 | Atualizado 11/09/2022 17:34

Rio - Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas na colisão de um carro com um muro na Avenida Presidente Kennedy, em Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na madrugada deste domingo (11).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, os socorristas do quartel de Caxias foram acionados às 4h22 e encontram Leonardo Cardoso, de 28 anos, já sem vida no local.



Daniele Silva, 40, e Érico Pimenta, 42, foram atendidos e levados para o Hospital Municipal Adão Pereira Nunes. Ambos, segundo a secretaria de saúde do município da Baixada Fluminense, têm quadro estável.

Ainda não há, até o momento, informação a respeito do velório de Cardoso.