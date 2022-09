Portal dos Procurados pede informações sobre os envolvidos na morte de professor em Honório Gurgel - Divulgação / Disque Denúncia

Portal dos Procurados pede informações sobre os envolvidos na morte de professor em Honório Gurgel Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 11/09/2022 22:48

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, neste domingo (11), um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) sobre a morte do professor de educação física Rennan Correa Neves, encontrado morto com marcas de tiros em seu carro, em Honório Gurgel, na Zona Norte da cidade, nesta manhã.

Policiais do 41º BPM (Irajá) foram acionados à Estrada João Paulo para verificar a ocorrência. No local, os militares encontraram Rennan sem vida e encaminharam o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro.

Peritos da DH foram chamados e a área foi isolada para a realização da perícia. Os agentes fazem diligências em busca de informações que ajudem a identificar os autores e a motivação do crime. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento de Rennan.

O Disque Denúncia recebe informações nos canais de atendimento:

-WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

-Telefones:(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

-Aplicativo "Disque Denúncia RJ"

-Facebook: https://www.facebook.com/procuradosrj/ (mensagens inbox)

-Twitter: https://twitter.com/PProcurados (mensagens inbox)

-Site Portal dos Procurados (“em Denuncie”) (procurados.org.br/contato).

O anonimato é garantido em todas as plataformas digitais.