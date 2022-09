Homem é preso com arma por agentes da UPP - Divulgação

Publicado 12/09/2022 10:47

Rio - Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Parque Proletário, na Penha, prenderam um suspeito armado, na manhã desta segunda-feira (12), em Cordovil, Zona Norte do Rio.



Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, a equipe foi acionada para checar a informação de que um homem estaria atirando de dentro de um veículo, na Rua Barão de Melgaço. Chegando ao local, os policiais abordaram o suspeito e encontraram com ele uma arma calibre 9 milímetros, com a numeração raspada.