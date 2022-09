Túnel Noel Rosa, em Vila Isabel - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 12/09/2022 12:22

Rio - Um homem ficou ferido num acidente de carro, na manhã desta segunda-feira (12), no túnel Noel Rosa, em Vila Isabel.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o quartel do bairro foi acionado às 8h para verificar um capotamento na pista sentido Vila Isabel. A vítima, identificada como Felipe L. Soares, de 36 anos, foi resgatada das ferragens.

Segundo as primeiras informações, o homem teria perdido o controle do veículo após derrapar. Ele estava sozinho na hora do acidente.

O Corpo de Bombeiros também informou que a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, com ferimentos leves e passa bem.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde ainda não divulgou mais detalhes sobre o estado de saúde de Felipe Soares.