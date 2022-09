Céu nublado na Cidade do Rock, neste sábado (10). - Sandro Vox/ Agência O Dia

Céu nublado na Cidade do Rock, neste sábado (10).Sandro Vox/ Agência O Dia

Publicado 12/09/2022 15:25 | Atualizado 12/09/2022 18:03

Rio – A Polícia Militar registrou, no segundo fim de semana do Rock in Rio, quatro prisões e a apreensão de dois adolescentes envolvidos em ocorrências de roubo, tráfico de drogas e venda de credenciais falsas para o Rock in Rio. Segundo a corporação, o esquema de policiamento contou com 570 policiais militares para intensificar as abordagens de pessoas em atividade suspeita no entorno da Cidade do Rock.



De acordo com a PM, na quinta-feira (8), um homem foi preso no entorno do evento com nove credenciais falsificadas, além de papelotes de cocaína, trouxinhas de maconha, comprimidos de ecstasy e R$ 387. O preso e o material apreendido foram apresentados na 32ª DP (Recreio).



Na Avenida Abelardo Bueno, esquina com Avenida Imperatriz Leopoldina, agentes da UPP Escondidinho/Prazeres, prenderam um homem com nove papelotes de cocaína, 10 papelotes de maconha, um pino de cocaína, 14 comprimidos LSD, dois frascos de loló, R$ 50 e máquina de cartões. O preso e o material foram apresentados na 16ª DP (Barra da Tijuca).



Já no fim da noite, agentes do 31º BPM (Barra da Tijuca) foram apurar informações de suspeitos praticando furto nas imediações do evento. Após buscas, as equipes apreenderam dois adolescentes e prenderam um homem com três cordões furtados. Eles foram reconhecidos pelas vítimas e encaminhados à 16ª DP. Ainda segundo a corporação, no sábado (9), um homem foi preso na Avenida Abelardo Bueno por agredir uma mulher. O preso foi encaminhado para a 16ª DP.

A primeira semana do principal evento musical do mundo registrou, segundo a polícia, 14 prisões e apreendeu três adolescentes, além de recuperar celulares e outros produtos comercializados irregularmente na área externa da Cidade do Rock.



Multas de trânsito e veículos rebocados



A Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal (GM-Rio) informou, nesta segunda-feira (12), que foram registradas a aplicação de 1.188 multas após flagrantes de infrações de trânsito e a remoção de 118 veículos estacionados em lugares proibidos durante o Rock in Rio. A ação tinha como objetivo realizar o controle do trânsito, reboques, fiscalização e ordenamento de ambulantes, patrulhamento nas vias de acesso e estações do BRT.



Além das infrações e remoções, a Subsecretária de Operações (Subop) e da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) removeram 1.714 ambulantes irregulares das imediações da Cidade do Rock, além de realizar a apreensão de 9.261 itens vendidos por ambulantes irregulares.



"A Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal fizeram ações de ordenamento e prevenção em todos os dias do festival, especialmente no entorno da Cidade do Rock e nos acessos à região. O balanço da atuação dos nossos órgãos é absolutamente positivo nesses dias de cidade cheia, de festival, em que a Prefeitura pode, dentro das suas atribuições, contribuir para o sucesso do evento, especialmente a SEOP e a Guarda Municipal", disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Segundo a Coordenadoria Especial de Transporte Complementar (CETC), ao longo dos sete dias de evento, foram registradas 348 multas e sete remoções de veículos que realizavam transporte irregular para o festival. Ainda de acordo a CETC, dois homens foram presos por tentarem invadir o evento na noite de sexta-feira, além da apreensão de diversas armas brancas e de drogas ao longo dos dias do festival.