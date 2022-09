Acidente aconteceu na Estrada do Barro Vermelho, em Rocha Miranda - Reprodução da Internet

Publicado 15/09/2022 08:35 | Atualizado 15/09/2022 09:00

Rio - Uma mulher ficou ferida em um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão, na manhã desta quinta-feira (15), em Rocha Miranda, na Zona Norte.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o quartel de Campinho, foi acionado às 4h49 para verificar um acidente envolvendo dois veículos grandes, na Estrada do Barro Vermelho, próximo ao número 1198, em Rocha Miranda.

A vítima, identificada como Verônica R. Pontes, de 35 anos, foi resgatada e encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Os bombeiros não informaram se ela estava no ônibus ou no caminhão.



Procurada, a Secretaria Estadual de Saúde ainda não divulgou o estado de saúde de Verônica R. Pontes.