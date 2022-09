Bandidos são do Morro Jorge Turco, em Rocha Miranda - Reprodução

Rio - A Polícia Militar prendeu, na noite desta quarta-feira (14), três integrantes de uma quadrilha envolvida em roubos de veículos, na favela da Barreirinha, em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio. Dois dos presos foram identificados como Wallace Washington Delgado dos Santos, conhecido como "Lau", de 26 anos, e "Fuscão". Os criminosos foram localizados por equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) após informações do Disque Denúncia.De acordo com a PM, os bandidos são do Morro Jorge Turco, em Rocha Miranda, também na Zona Norte, e são responsáveis por roubos de carros nas regiões de Madureira, Cascadura, Honório Gurgel e Marechal Hermes. O trio foi detido no momento em que circulava em dois automóveis que haviam sido roubados no dia anterior. Com eles, os militares apreenderam um revólver calibre 38.Ainda segundo a PM, a quadrilha tem envolvimento no latrocínio de um motorista de aplicativo, em Marechal Hermes, no dia 21 de junho. Contra Wallace, os policiais cumpriram um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais que estava em aberto. Os presos foram levados para a 40ª DP (Honório Gurgel) e encaminhados para uma unidade prisional, onde estão à disposição da Justiça.