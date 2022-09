Homens foragidos por tráfico são presos durante jogo do Flamengo - Reprodução

Publicado 15/09/2022 09:34 | Atualizado 15/09/2022 09:53

Rio - A Polícia Militar prendeu três homens foragidos por tráfico de drogas de Santa Catarina durante o jogo do Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil, na noite dessa quarta-feira (14), no Maracanã. Um quarto homem também foi preso, este por descumprimento de regime semiaberto.

Em ação conjunta entre os serviços de inteligência, as prisões foram realizadas pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) e pelo Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios, o Bepe. Segundo as autoridades, eles atuavam na cidade de Canasvieiras e grande Florianópolis - SC.