Ele foi preso em um restaurante na Baixada e encaminhado a 56ª DP (Comendador Soares)Reprodução

Publicado 15/09/2022 09:56 | Atualizado 15/09/2022 10:16

Rio- A Polícia Civil prendeu um homem identificado como Jair Pacheco de Albuquerque, conhecido como Jajá, durante a comemoração do aniversário do filho em um restaurante em São João de Meriti, na Baixada, nesta quarta-feira (14).



No momento da prisão, Jair estava almoçando com a família quando foi surpreendido por agentes da 56ª DP (Comendador Soares), que chegaram no meio da comemoração. Ele foi algemado e encaminhado a delegacia. Pelas imagens, é possível ver a família surpresa com o ocorrido.

De acordo com o delegado Vinicius Miranda, o criminoso possui uma extensa ficha criminal, com passagens por homicídio, latrocínio, roubo majorado, furto qualificado, receptação, corrupção ativa, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

Foragido da Justiça é preso em comemoração do aniversário do filho em restaurante na Baixada#ODia

Ainda segundo o delegado, Jair iniciou suas atividades criminosas em 1989 e a prisão ocorreu após um trabalho de inteligência da Polícia Civil.



“É importante destacar que ele se encontrava foragido desde 2019, bem como que continuava suas atividades ilícitas como mentor de diversos crimes ocorridos principalmente na Baixada Fluminense”, explicou.