O ex-PM Cezar Madeira Junior não resistiu aos ferimentos e morreu no hospitalDivulgação/PMERJ

Publicado 15/09/2022 08:51 | Atualizado 15/09/2022 09:42

Rio - Morreu, na tarde desta quarta-feira (14), o ex-policial militar Cezar Madeira Júnior, 39 anos, suspeito de realizar uma série de roubos de veículos nos bairros da Portuguesa e do Tauá, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O homem estava internado sob custódia no Hospital Municipal Evandro Freire, no mesmo bairro, depois de ser transferido de outra unidade, na Penha, onde deu entrada devido a um espancamento sofrido em uma comunidade. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A Polícia Civil havia pedido a prisão de Cezar no último dia 29 , após ele ser solto em 8 de agosto. Segundo relatos, ele havia saído do bairro em seguida, porém acabou se envolvendo em nova confusão em uma comunidade fora da Ilha do Governador e foi internado em um hospital particular no bairro da Penha.

Cezar, que estava hospitalizado a mais de um mês na unidade daquele bairro, já havia conseguido um alvará de soltura, expedido pela justiça na última semana, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

De acordo com a Polícia Militar, o ex-policial entrou na corporação em junho de 2009, por força de liminar judicial após ter sido reprovado na pesquisa social da corporação. Em 2014, após decisão judicial que revogou os efeitos da liminar, o ex-militar foi licenciado dos quadros da corporação.