'Foca' foi preso durante partida do Fluminense e Fortaleza no Maracanã - Reprodução/TV Globo

'Foca' foi preso durante partida do Fluminense e Fortaleza no MaracanãReprodução/TV Globo

Publicado 18/08/2022 09:39 | Atualizado 18/08/2022 10:34

Rio - O chefe do tráfico de drogas da comunidade do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi preso na noite desta quarta-feira (17), quando assistia à partida entre o Fluminense e o Fortaleza, pela Libertadores, no Maracanã, na Zona Norte do Rio. O setor de inteligência do 39º BPM (Belford Roxo) recebeu informações de que Marco Aurélio dos Santos Rocha, conhecido como "Foka", estaria no estádio e foram ao local.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes do 39º BPM e do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) localizaram e prenderam o homem. Contra o traficante haviam dois mandados de prisão em aberto. A ocorrência foi encaminhada para a 19ª DP (Tijuca). "Foka" é acusado por envolvimento em diversos homicídios na comunidade do Castelar.

Meninos de Belford Roxo