Intervalo no ramal Belford Roxo está irregularArquivo/Agência O Dia

Publicado 16/09/2022 07:07 | Atualizado 16/09/2022 07:08

Rio - Passageiros que dependem dos trens da Supervia encontram transtornos para se deslocar no início da manhã desta sexta-feira (16). Diversas estações do ramal Belford Roxo ficaram fechadas para manutenção emergencial e por conta de um acesso indevido à via, nas proximidades da Pavuna. A circulação estava ocorrendo apenas no trecho entre a Central do Brasil e Mercadão de Madureira.

As estações da Pavuna, Vila Rosali, Agostinho Porto, Coelho da Rocha e Belford Roxo, chegaram a ficar fechadas para embarque e desembarque, mas, segundo a concessionária, foram reabertas às 6h12. O ramal segue operando com intervalo irregular de 25 minutos. Nas redes sociais, os usuários do serviço se queixaram das dificuldades enfrentadas na locomoção.

"Dependo do ramal Belford Roxo para chegar ao trabalho. O que eu faço Supervia? Vou ter que amargar o prejuízo, de novo? Porque antes de passar da catraca nas estações ninguém avisa nada, né?", questionou um passageiro. "05:30 da manhã e o trem já está ruim!!!", reclamou outro usuário.

Já os demais ramais operam normalmente, dentro do pico das 5h às 8h. Entre os ramais Deodoro - Santa Cruz e Japeri e a Central do Brasil, o intervalo médio é de 10 minutos. Já entre a Central e o ramal Saracuruna é de 15 minutos. Entre Gramacho e Saracuruna, o tempo de espera é de 24 minutos.