Crianças enfrentam chuva na Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, para irem à escola - Pedro Ivo/Agência O Dia

Crianças enfrentam chuva na Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, para irem à escolaPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 16/09/2022 08:46 | Atualizado 16/09/2022 12:05

Rio - O Rio de Janeiro entrou em estágio de mobilização às 3h45 desta sexta-feira (16), por conta da chuva que cai no município desde a madrugada. Os maiores acumulados nas últimas 24 horas ocorreram, principalmente, nas zonas Sul e Oeste, nas regiões da Rocinha (68 mm), Jardim Botânico (49,6 mm), Barra da Tijuca (33,8 mm), Recreio dos Bandeirantes (28,6), Laranjeiras (26 mm), Grota Funda (24,8 mm), Alto da Boa Vista (23,6), Guaratiba (22,8), Santa Teresa (22,6) e Sepetiba (21,8).

fotogaleria

Já na manhã desta sexta, os registros mais intensos foram nos bairros de Guaratiba (2,4 mm), Grota Funda (2,2 mm), Recreio dos Bandeirantes (2 mm) Anchieta (1,8 mm), Rocinha (1,6), São Cristóvão (1,6 mm) e Irajá (1,4 mm). A chuva fez com que uma árvore caísse na Rua Cambaúba, na altura do Hospital Procor, no bairro Jardim Guanabara, na Ilha do Governador.



Bolsões d'água se formaram nas avenidas Armando Lombardi, no sentido Recreio, na altura da Estação Jardim Oceanico, na Barra da Tijuca, além de na Avenida Borges de Medeiros, nas alturas da Rua General Garzon e da Praça Marcos Tamoyo, ambas na Lagoa; do Clube do Vasco e da Rua José Joaquim Seabra, sentido Gávea; e do Parque dos Patins, no sentido Túnel Rebouças.

Houve ainda na Rua Vinícius de Morais, na altura da Avenida Epitácio Pessoa, na Lagoa. Equipes da Prefeitura do Rio atuam nas ocorrências. Também ocorreram acidentes em diferentes pontos da cidade desde a madrugada. Um deles, na Rua São Clemente, na altura do Largo dos Leões, no Humaitá, Zona Sul, deixou pelo menos 13 pessoas feridas, depois que um ônibus colidiu com uma árvore.

Entre as 9h e 11h, um carro bateu em uma mureta da Linha Vermelha, na altura da saída para a Linha Amarela, na Maré, no sentido Baixada. Um faixa da via ficou ocupada. Na Linha Amarela, uma colisão entre um ônibus e uma motocicleta também ocupou uma faixa na altura do túnel da Covanca, sentido Fundão, e um carro enguiçado ocupou uma faixa no sentido Fundão, na altura do acesso 1B, na Avenida Geremário Dantas.

Além disso, um veículo enguiçou na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, na altura do Hospital Cardoso Fontes, onde uma van também bateu em um poste. Na mesma via, um acidente ocorreu nas proximidades do Lins. Uma faixa da pista está ocupada. A Light e CET-Rio atuam no local. Houve ainda uma colisão entre um coletivo e uma moto na Avenida Presidente Vargas, na altura da Cedae. Há retenção no sentido da Avenida Francisco Bicalho e uma faixa da pista lateral está ocupada.

Mais cedo, dois carros também bateram na Avenida Brasil, na altura da Passarela 02, no Caju, no sentido Centro. Ainda foram registrados acidentes com veículos na Avenida Dom João VI, na altura da Estação BRT Mato Alto, em Guaratiba, no sentido Barra; na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, na chegada ao Grajaú; na Linha Vermelha, na altura do Galeão, no sentido Centro; na Avenida Brasil, no sentido Centro, em Deodoro. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) foi acionada para os locais. Na Linha Amarela, uma faixa foi ocupada no sentido Fundão, na altura da saída 10 A. As vias já foram liberadas para o tráfego.

O Centro de Operações (COR) recomenda que os motoristas dirijam com velocidade reduzida e mantenham os faróis acesos, além de redobrarem a atenção, especialmente ao passar por vias com curvas sinuosas. Os cariocas também são orientados a evitar áreas alagadas e, nesses locais, não forçarem a travessia, de carro ou a pé, por conta do risco de correntezas, objetos cortantes, buracos e doenças.



De acordo com o Sistema Alerta Rio, devido à atuação de áreas de instabilidade associadas a uma frente fria, o tempo nesta sexta-feira segue instável, com predomínio de céu encoberto e com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer hora. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas seguem amenas, com mínima de 13°C e máxima de 21°C. A expectativa é de que deve chover na cidade até o sábado.

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca, com início para às 21h deste sábado (17) e término às 9h da próxima segunda-feira (19). As ondas podem ficar entre 2,5 e 3 metros de altura. A população deve evitar banho e esportes no mar, navegação, pesca, além de ficar em mirantes, na beira do mar ou pedalar na orla. Resgates de vítimas de afogamento também não devem ser realizados. Nesses casos, o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil devem ser acionados pelos números 193 e 199, respectivamente.