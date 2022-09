Via precisou ser interditada ao tráfego por conta da colisão. No momento, a Rua São Clemente só tem uma faixa liberada para o trânsito - Redes sociais

Publicado 16/09/2022 07:38 | Atualizado 16/09/2022 11:46

Rio - Um acidente com um ônibus deixou pelo menos 13 pessoas feridas no fim da madrugada desta sexta-feira (16) na Rua São Clemente, altura do Largo dos Leões, no Humaitá, Zona Sul da cidade.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus colidiu com uma árvore e todas as vítimas tiveram ferimentos leves. O acionamento foi feito às 05h20. As vítimas foram socorridas e encaminhadas aos hospitais Miguel Couto, na Gávea, e Souza Aguiar, no Centro.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, a direção do Hospital Souza Aguiar informou que os quatro pacientes internados estão estáveis, já a direção do Hospital Miguel Couto comunicou que os nove pacientes que deram entrada na unidade já foram liberados.

A Rua São Clemente precisou ser interditada para o tráfego após o acidente. Agentes dos Bombeiros e da CET-Rio estiveram no local. O trânsito na via já foi liberado, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR).