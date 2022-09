PM prende dois suspeitos com um revólver, duas espingardas, munições e cinco quilos de maconha - Divulgação

Publicado 16/09/2022 09:49

Rio - Policiais militares do 11ºBPM (Nova Friburgo) prenderam dois traficantes no distrito de São Pedro da Serra, em Nova Friburgo, Região Serrana do Rio, na noite desta quinta-feira (15).



Os agentes detiveram os suspeitos na Rua Rodrigo Alves. Com eles, PMs apreenderam um revólver, duas espingardas, munições e cinco quilos de maconha.



A ocorrência foi encaminhada para a 151ª DP (Nova Friburgo).