A arma e a réplica apreendidas no interior do ônibus em São João de Meriti - Foto: Divulgação/Pmerj

A arma e a réplica apreendidas no interior do ônibus em São João de MeritiFoto: Divulgação/Pmerj

Publicado 16/09/2022 10:19 | Atualizado 16/09/2022 10:39

Rio - Policiais militares do 21ºBPM (São João de Meriti) apreenderam, na noite desta quinta-feira (15), um adolescente em um ônibus na Rua da Matriz, em São João de Meriti, Baixada Fluminense. O jovem, que estava acompanhado de outros três homens, que também foram detidos, portavam uma pistola e uma réplica de arma de fogo.

De acordo com a assessoria da PM, a ação faz parte do Policiamento Transportado em Ônibus Urbano (Ptou), em que militares embarcam em coletivos visando reduzir crimes no interior dos veículos, durante as viagens. Durante a abordagem, os agentes encontraram o armamento com os homens e com o jovem, que ainda tentaram esconder o material.

A arma e a réplica, assim como os suspeitos, foram encaminhados à 64ª DP (São João de Meriti) para registro de ocorrência e, após a verificação de dados, foi constatado que um dos detidos tratava-se de um adolescente. O menor foi conduzido à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).