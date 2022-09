BAC apreendeu 79 tabletes de maconha na favela de Manguinhos - Divulgação/Polícia

BAC apreendeu 79 tabletes de maconha na favela de ManguinhosDivulgação/Polícia

Publicado 16/09/2022 10:01 | Atualizado 16/09/2022 12:24

Rio - A Polícia Militar realiza, desde o início da manhã desta sexta-feira (16), operações em diferentes favelas da Região Metropolitana do Rio. Na Zona Norte da Capital Fluminense, equipes atuam contra o crime organizado em Manguinhos e na Vila Joaniza. Já nos municípios de Magé e de Duque de Caxias, as operações ocorrem, respectivamente, no bairro Lagoa e nas comunidades do Badu, Cangulo, Coreia e Rasta.



De acordo com a PM, a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), com apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), atuam em Manguinhos para coibir roubos de cargas e de veículos, além de verificar denúncias. A região é dominada por traficantes do Comando Vermelho. Até o momento, com a ajuda de cães farejadores, foram apreendidos 79 tabeletes de maconha, com cerca de um quilo cada, além de uma pistola calibre 9 mm, nas proximidades da Rua Leopoldo Bulhões.



Na Vila Joaniza, a operaçãofoi realizada pelo 17º BPM (Ilha do Governador) com apoio de batalhões do 1º Comando de Policiamento de Área (1CPA). Os policiais militares pretendiam coibir movimentações criminosas na área que é controlado pelo Comando Vermelho. A ação foi encerrada sem presos ou material apreendido.



Segundo a Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME), as unidades escolares localizadas em Manguinhos e na Vila Joaniza estão funcionando normalmente. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ainda não informou se Clínicas da Família e Centros Municipais de Saúde onde as operações ocorrem tiveram o funcionamento afetado.

Já nas comunidades da Baixada Fluminense, atuam equipes do 34º BPM (Magé), no bairro da Lagoa, e do 15º BPM (Duque de Caxias) nas localidades do Badu, Cangulo, Coreia e Rasta, também para coibir movimentações criminosas relacionadas ao roubo de carga e roubo de rua. Na favela Ana Clara, até o momento, um suspeito foi detido e houve apreensão de drogas e um rádio comunicador. As regiões são chefiadas, respectivamente, pelo Comando Vermelho e pelo Terceiro Comando Puro.



A Prefeitura de Magé informou que as escolas da rede e as Unidades de Saúde da Família (USFs) não funcionaram nesta sexta-feira, por conta do ponto facultativo pelo feriado municipal do Dia de Nossa Senhora da Piedade, padroeira da cidade. A Prefeitura de Duque de Caxias ainda não informou se unidades de saúde e ensino municipais foram afetadas pela operação.

A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.

Operações deixam criança ferida e apreendem fuzis



Segundo a PM, o disparo partiu de criminosos que fugiam para o Complexo da Alma, onde a ação ocorria. A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) e está no Centro de Trauma da unidade. O quadro de saúde dela é estável. Na mesma comunidade, dois suspeitos foram presos, um rifle e um fuzil foram apreendidos.

Na Cidade de Deus, os policiais estouraram uma boca de fumo, prenderam cinco criminosos, além de terem encontrado três fuzis e três pistolas. Já no Morro do Urubu, os militares localizaram um arsenal, onde haviamum fuzil, quatro pistolas, um revólver calibre 38, um colete balístico e diversas peças e materiais para montagem e manutenção de armamentos. Um homem acabou preso.