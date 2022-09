Tubulação estoura na Av Pastor Martin Luther King Jr, em Irajá, Zona Norte do Rio - Divulgação

Tubulação estoura na Av Pastor Martin Luther King Jr, em Irajá, Zona Norte do RioDivulgação

Publicado 16/09/2022 11:19

Rio - Uma tubulação de água estourou na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, em Irajá, Zona Norte do Rio, na madrugada desta sexta-feira (16).

De acordo com informações da concessionária Águas do Rio, o abastecimento precisou ser interrompido em diversos bairros da região, para que equipes pudessem trabalhar no reparo. O fornecimento de água será retomado, de forma gradativa, após o término do serviço, programado para as 13h.



Moradores de Brás de Pina, Del Castilho, Engenho da Rainha, Inhaúma, Maria da Graça, Tomás Coelho, Vista Alegre e Vila da Penha são os mais afetados.



Segundo a prefeitura, o vazamento não interferiu no tráfego de veículos.