Equipamento de futmesa é instalado na Praça Ana Maria Nacinovic, na Vila Kennedy - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 18/09/2022 11:53 | Atualizado 18/09/2022 11:54

Rio - A Prefeitura do Rio inaugurou, neste sábado (17), mais uma etapa do projeto Bairro Maravilha, na Vila Kennedy, Zona Oeste. O projeto, que contou com a revitalização da Praça Ana Maria Nacinovic e das ruas Maria Regina Lobo Leite, Arildo Valadão, Reinaldo Silveira Pimenta e Mário Guilherme da Silveira, teve um custo total de 2,1 milhões de reais.

O prefeito Eduardo Paes, que marcou presença ao lado da secretária de Infraestrutura, Jessick Trairi, ressaltou a importância da ação. "É muito bom estar aqui na Vila Kennedy entregando esta praça e a urbanização do seu entorno. Temos que fazer sempre as coisas com qualidade, porque isso gera na população um sentimento de que precisa ter mais cuidado com os equipamentos públicos. Se a Prefeitura não cuida e fica tudo largado, as pessoas também acabam não cuidando", afirmou Paes.

Foram construídos no local um campo de futebol em saibro e uma quadra de areia para vôlei e futevôlei. Duas mesas de futmesa também foram instaladas. Além disso, o campo de futebol recebeu um sistema de drenagem e tela de proteção superior. O local ganhou, ainda, uma Academia de Terceira Idade (ATI), com oito equipamentos para a prática de atividades físicas dos idosos, e o plantio de grama e plantas ornamentais.

As ruas nos arredores da praça também foram revitalizadas pelo programa Bairro Maravilha, que tem como objetivo renovar pontos da cidade que sofrem com a falta de urbanização e infraestrutura. Com as obras, todas as vias no local receberam novo asfalto e tiveram seus meios-fios, sarjetas e calçadas recuperados pelas equipes da prefeitura. As galerias de drenagem e de esgoto receberam serviços de limpeza, as caixas de ralo foram reconstruídas e as grelhas e tampões dos poços de visita foram substituídos.