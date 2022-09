Agentes apreenderam um carregador de pistola, 11 munições, um celular e drogas - Divulgação

Agentes apreenderam um carregador de pistola, 11 munições, um celular e drogasDivulgação

Publicado 18/09/2022 11:37 | Atualizado 18/09/2022 11:51

Rio - Um homem foi preso no Parque Santo Antônio, em Guapimirim, na Região Metropolitana, suspeito de ser o gerente do tráfico local. A prisão aconteceu no fim da tarde deste sábado (17) e foi realizada por policiais militares do 34º BPM (Magé). A identidade não foi revelada.



Os agentes realizavam patrulhamento no bairro quando avistaram um homem que tentava fugir após ter percebido a presença dos policiais. O suspeito foi alcançado e, com ele, a polícia apreendeu um carregador de pistola, munições, 141 cápsulas de cocaína, 24 pedras de crack e um celular.



A ocorrência foi registrada na 67ª DP (Guapimirim).