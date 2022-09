Programa Segurança Presente registra a captura de 614 foragidos em sete meses - Divulgação

Programa Segurança Presente registra a captura de 614 foragidos em sete mesesDivulgação

Publicado 18/09/2022 06:00

Rio - Os índices criminais nas áreas policiadas pelo Segurança Presente diminuiu desde o início de 2022. De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), 32 das 42 bases do programa apresentaram a redução em pelo menos um dos quatro tipos de delitos, monitorados pelo projeto como os indicadores de sensação de segurança (roubos de celular, pedestre, veículo e comércio). Os números são os acumulados entre janeiro e julho deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado.

No levantamento, 10 das 42 bases registraram queda nos números em três dos quatro delitos analisados e uma (Nova Iguaçu) reduziu os índices nas quatro tipificações criminais. Já 14 bases observaram uma queda em dois tipos de crimes e outras sete bases apresentaram redução em um delito.

Baixada Fluminense tem bons números

O melhor desempenho percentual na redução de criminalidade é da base de Nova Iguaçu, que alcançou uma redução em todos os quatro tipos de delitos: 60% a menos de roubo a transeunte, 66,67% em roubo a veículos, 33,33% no roubo a comércio e 28,57% nos roubos de celular. A base de Nova Iguaçu patrulha o Centro e o bairro do Rancho Novo, mas o município ainda conta com bases em outras regiões como em Austin e Miguel Couto.

Ainda na Baixada Fluminense, outras bases também se destacaram na redução dos índices de criminalidade: Japeri, Magé e São João de Meriti reduziram três dos quatro delitos monitorados nos setes meses do ano. Em Japeri, a base do Segurança Presente zerou os casos de roubos a celular e veículos e ainda viu cair os crimes contra os pedestres (75%).

“Hoje eu me sinto mais segura para andar nas ruas e fico mais tranquila em deixar meu filho ir para a escola sozinho,” informa a moradora Cláudia Domingos.

No Rio de Janeiro, Zona Oeste apresenta o melhor resultado

No município do Rio de Janeiro, os destaques são as bases da Zona Oeste. Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Bangu alcançaram a redução de três dos quatro delitos monitorados pelo Segurança Presente.

No Recreio, o número de roubos a comércio caiu 76,92% nestes sete primeiros meses em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto o de veículos reduziu 40 % e o de celular, em 12,5%. Na Barra, a queda foi nos casos de roubo a comércio (63%), veículos (40%) e a celular (4,5%).

Já em Jacarepaguá, a base registrou menos 81,82% no roubo a celular, 33,33% no ataque a veículos e 18,75% em roubo a transeunte. A base de Bangu teve queda de 87,5% nos roubos a veículo, 27,78% nos roubos a transeunte e 20% nos roubos a comércio.

“Nesses mais de dois anos de atuação do Recreio Presente, estamos vendo os índices de crimes diminuírem drasticamente. Os moradores estão voltando a sentir mais segurança para poder sair nas ruas e aproveitar o bairro com mais tranquilidade,” explica a presidente da Associação de Moradores do Recreio dos Bandeirantes, Simone Giacobbo.

Ainda na Região Metropolitana, os índices de Niterói e Itaboraí também apresentaram redução em três dos quatro delitos. Em Niterói, caíram os números de roubos a transeuntes (45,53%), veículo (35,48%) e celular (12,5%). Já em Itaboraí, a redução foi em celular (100%), veículo (40%) e transeunte (14,29%).

Interior também registra queda nos índices

Os números do ISP também diminuíram no Interior do Estado do Rio. A base de Teresópolis apresentou a redução nos indicadores de criminalidade e zerou os crimes contra o comércio e aos pedestres nos sete meses de 2022.

O município de macaé Macaé também zerou os casos de roubo ao comércio, reduziu em 80% os roubos de celular e à metade os roubos de veículo. Já a base de Volta Redonda zerou o roubo a transeunte.

Na avaliação do coronel Francisco Melo, Superintendente do Segurança Presente, a redução nos índices de criminalidade são reflexos do reforço de policiais e na modernização da frota, o que possibilita a ampliação e a melhoria do policiamento. “Mais policiais e carros novos melhoram nosso desempenho de atuação. Também aumentou a proximidade com a população, o que facilita a chegada constante de informações sobre possíveis ações de suspeitos”, acrescenta o oficial.