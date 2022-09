Prédio fica na Rua Francisco Alves, no Jardim Guanabara - Cleber Mendes

Prédio fica na Rua Francisco Alves, no Jardim Guanabara Cleber Mendes

Publicado 18/09/2022 11:10 | Atualizado 18/09/2022 11:12

Rio - Pai e filho que ficaram feridos durante a explosão num edifício residencial na Ilha do Governador, Zona Norte , neste sábado (17), apresentam quadro de saúde estável, segundo informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Gilberto Júnior, de 42 anos, permanece internado no Hospital Municipal Evandro Freire. Já o adolescente de 13 anos foi transferido, neste domingo (18), para o Hospital Federal do Andaraí, também na Zona Norte.

Além de Gilberto e do adolescente, outras duas pessoas ficaram feridas no momento do acidente, mas foram liberadas ainda no local.

O caso aconteceu na manhã deste sábado (17), em um edifício no Jardim Guanabara. De acordo com Rodrigo Gonçalves, subsecretário municipal da Defesa Civil, é possível que a explosão tenha sido ocasionada devido a um vazamento de gás, proveniente de um botijão que estava no interior do apartamento.

Vizinhos relataram o pânico do momento. "Eu estava dormindo quando na hora escutei a explosão, não sabia de fato o que estava acontecendo, se meu prédio estava desabando", contou Simone Bruno Carneiro, de 49 anos, moradora do prédio vizinho à explosão. Ela estava no quarto quando o acidente aconteceu. "Eu perguntei se haviam vítimas fatais e disse que iria ligar para o bombeiro. Foi devastador e assustador", relatou.