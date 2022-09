O caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá) - Foto: Agência O Dia / 5ª DP

O caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá)Foto: Agência O Dia / 5ª DP

Publicado 18/09/2022 11:15 | Atualizado 18/09/2022 11:17

Rio - Um grupo de cinco pessoas suspeitas de integrar quadrilha especializada no 'golpe da casa própria' foi preso pela Polícia Civil, neste sábado (17), na Lapa, Centro do Rio. Os envolvidos atraiam famílias com anúncios de imóveis abaixo do preço de mercado na internet e falsas ofertas de financiamento.



Segundo os investigadores da 5ª DP (Mem de Sá), três famílias estavam no escritório da quadrilha, que fica em prédio de salas comerciais, na Rua do Passeio, na Lapa, quando a prisão foi realizada. O grupo era monitorado pela delegacia há alguns meses e já havia sido alvo de uma ação policial, na última sexta-feira (9), quando também haviam sido presas cinco pessoas.

Um dos detidos na ação deste sábado na Lapa Maria Eduarda Reid, de 18 anos, já havia sido presa na primeira batida policial no local. Ela foi liberta após audiência de custódia durante a semana, mas voltou a praticar o golpe com o grupo, sendo flagrada novamente neste sábado.

De acordo com os investigadores, os clientes da imobiliária falsa eram induzidos a pagar um valor de entrada, antes mesmo de ver pessoalmente o imóvel que pretendiam adquirir. As chaves das casas e apartamentos nunca eram entregues às vítimas. Em um dos casos, o grupo pedia entrada de R$ 17 mil na venda de uma casa que era anunciada por R$ 200 mil.



A quadrilha fazia os falsos empréstimos imobiliários usando a empresa Arena Invest como fachada para os golpes. O negócio já é alvo de diversos registros policiais e tem vítimas em todo o estado. Outras duas empresas também teriam sido usadas pelos suspeitos. "Após perceberem que se tratava de um golpe, não conseguiam mais contato com a empresa, que mudava de endereço constantemente para dificultar a ação da polícia", disse a Polícia Civil em nota.



Os cinco suspeitos de integrar a quadrilha foram autuados em flagrante por estelionato, associação criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional. A Polícia Civil informou ainda que as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no esquema.