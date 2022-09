Criminosos assaltam loja de conveniência em posto de combustíveis no bairro de Ramos, na Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Criminosos assaltam loja de conveniência em posto de combustíveis no bairro de Ramos, na Zona Norte do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 24/09/2022 14:28

Rio - Criminosos armados voltaram a assaltar um posto de combustíveis no bairro de Ramos, na Zona Norte do Rio, na madrugada deste sábado (24). Durante a ação, os assaltantes abasteceram o veículo em que estavam, roubaram um motorista que chegava para abastecer e levaram produtos da loja de conveniência. A Polícia Militar foi acionada, mas quando a equipe do 22° BPM (Bonsucesso) chegou ao local, os bandidos já haviam fugido.

Este mesmo posto foi assaltado pelo menos outras três vezes esse ano. Segundo funcionários, o último assalto ocorreu nesta terça-feira (20). Nas redes sociais, outros dois assaltos foram registrados e compartilhados. Um aconteceu na madrugada do dia 3 de maio. Nas imagens, apenas um assaltante aparece na filmagem roubando dinheiro e produtos da loja de conveniência.

Em outro vídeo, registrado na madrugada do dia 25 de junho, cerca de quatro criminosos entram na loja de conveniência do posto e, armados, obrigam clientes a ajudarem no roubo. Nas imagens é possível ver que diversos produtos são levados.

Procurada, a Polícia Militar informou que o 22° BPM emprega policiamento no bairro de Ramos, com equipes realizando abordagens sistematicamente. A unidade também informou que está trabalhando em conjunto com a 21ª DP (Bonsucesso) para identificar e prender os envolvidos neste crime.

A corporação ressaltou ainda que, de acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), de janeiro a agosto deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021, foram registrados 16 casos a menos de roubos a estabelecimentos comerciais na área de atuação do 22° BPM (Bonsucesso), responsável pelo policiamento no bairro onde o crime aconteceu. "No indicativo dos roubos de rua, também houve queda de 15% na região no mesmo período", completou a PM por meio de nota.