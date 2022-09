Servidores da primeira turma formada no Curso de Ações com Cães - Divulgação

Publicado 26/09/2022 13:09

Rio - O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) realizou, nesta sexta-feira (23), a formatura de 11 servidores da primeira turma do Curso de Ações com Cães (CAC). Vinculado à Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) e em parceria com a Divisão de Capacitação Prática (Dicap), o programa contou com aulas práticas e teóricas.

O objetivo era desenvolver conhecimentos sobre a utilização do cão como ferramenta na socioeducação, apresentar e desenvolver as potencialidades dos cães nos aspectos da segurança socioeducativa e reforçar o processo de reintegração na sociedade.

Luiz Carlos Rodrigues, diretor do programa de Divisão de Ações com Cães (DAC), que cuida do projeto, comentou sobre a primeira turma do curso. "Foi uma surpresa muito agradável, a união da turma, as disciplinas, a proposta altamente técnica e pedagógica. Com certeza as aulas capacitam para a atuação", ponderou.

O programa teve uma carga horária de 80 horas, com 27 disciplinas. Adquiriu matérias com instituições como OAB-RJ (Comissão de Direitos Humanos), Polícia Federal, Core-PCERJ e clínicas veterinárias.

Diretor da Dicap, Roberto Serrano falou sobre a importância e o diferencial das aulas. "O curso profissionaliza agregando conhecimentos de outras instituições, como os da Polícia Civil. Além disso, ensina noções sobre veterinária e de APH tático para o cão e conhecimentos necessários para a aplicação da cinotecnia", explicou.

Já o secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle, evidenciou as mudanças que estão alavancando a socioeducação fluminense. "Acredito e aposto muito nesse enorme avanço que estamos vivenciando no sistema socioeducativo do Estado. O Degase está cada vez mais se atualizando, tanto no que tange à infraestrutura quanto ao seu corpo funcional, resultando em melhores condições de trabalho para os servidores e melhor atendimento aos adolescentes", declarou o secretário.