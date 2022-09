O candidato a deputado Vinny É Nós - Foto: Divulgação/Internet

O candidato a deputado Vinny É NósFoto: Divulgação/Internet

Publicado 28/09/2022 11:35 | Atualizado 28/09/2022 13:09

Rio - A Polícia Civil já iniciou as investigação para conhecer a motivação do ataque a tiros contra o candidato a deputado federal Marcus Vinicius Santos da Silva, conhecido como 'Vinny É Nós' , nesta terça-feira (27). O homem foi baleado de raspão no braço quando o carro que dirigia foi atingido por 11 tiros na Rua Paulo Macedo, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Edson Passos e teve alta no mesmo dia.

De acordo com o delegado Julio da Silva Filho, da 53ª DP (Mesquita), responsável pelo caso, uma equipe da polícia judiciária foi enviada no mesmo dia para realizar perícia e coletar possíveis elementos que auxiliem a identificar a autoria e entender a motivação do crime.



"Ainda nesta terça-feira enviei uma equipe à UPA em que o candidato foi atendido para entender, diretamente com ele, como foi a dinâmica do ataque, e se ele sabe quem teria cometido o crime. Mas o próprio disse desconhecer a autoria do atentado", disse o delegado. Ele pretende ouvir, também, as pessoas que testemunharam o crime.

Julio disse que já solicitou imagens das câmeras de vigilância na região para tentar identificar quem realizou o ataque. Ele não descarta convocar familiares e amigos de Vinny para buscar mais informações sobre possíveis desavenças do candidato.

Procurada, a assessoria do candidato informou que "Vinny é uma pessoa querida na cidade e não sabe porque tentaram atacá-lo". Devido ao atentado, todos os compromissos de campanha desta semana foram cancelados.

Nas redes sociais, um vídeo mostra Vinny com curativos nos dois braços, deixando a unidade de saúde. Em comunicado nas redes sociais, o candidato afirmou estar bem.