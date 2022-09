Museu do Amanhã - Divulgação

Rio - O evento 'Cultura Conecta: museus e escolas' será realizado nesta sexta (30) no Museu do Amanhã. A iniciativa faz parte da Conferência Mundial sobre Políticas Culturais e Desenvolvimento Sustentável (MONDIACULT 2022), organizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

A convenção contará com seis painéis de referências no setor cultural mundial e mais de 20 palestrantes, do Brasil e outros seis países. Como por exemplo, Angola, Qatar, Canadá, Inglaterra, Coreia do Sul e Estados Unidos. O objetivo é compartilhar experiências e aprendizados que a pandemia gerou na relação entre museus e escolas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site

Para Renata Prado, produtora responsável pelo Cultura Conecta, representar o Brasil em uma conferência dessa magnitude é motivo de muito orgulho. "Aprendemos muito durante a pandemia. Encontramos barreiras gigantes e, por meio de muito estudo, tentativa e erro, fomos descobrindo caminhos para superá-las. Esse encontro dará voz a educadores e profissionais que se dedicaram muito para que a conexão entre museus e escolas não se perdesse", disse.

O evento é fruto da parceria entre o Museu do Amanhã e o projeto Experimente Cultura. Desde 2018, o projeto leva gratuitamente crianças e jovens em vulnerabilidade para conhecerem museus, inicialmente no Rio de Janeiro e, depois, no mundo todo. A partir das restrições impostas pela pandemia, o projeto buscou soluções e parcerias com instituições internacionais para seguir ‘levando’ crianças e jovens para museus inimagináveis, como o Louvre, da França, e os Guggenheim e MET, de Nova Iorque, entre muitos outros.

A coordenadora do Experimente Cultura e integrante do comitê curatorial do Cultura Conecta, Flavia Orrico, fala como o distanciamento, por conta da pandemia, transformou as relações culturais e afastou ainda mais os jovens em vulnerabilidade dos museus. "Conseguimos criar soluções para que museus e instituições de ensino voltassem a se encontrar. Eles superaram os desafios pandêmicos com muita obstinação e criatividade", declarou.

A grade do Cultura Conecta é marcada por muita diversidade, pluralidade e inclusão, e terá participação de representantes de peso:

Entidades - Unesco, IBRAM, ICOM, Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura.



Educação - Fundação Roberto Marinho, Rede Sesi, Yduqs, Faculdade de Humanidades e Ciências Sociais, Hamad Bin Khalifa University – Qatar, Instituto Xepí, UniRio, Escola Dom Cipriano Chagas e Escola do Olha (MAR).



Museus Nacionais - Museu do Amanhã, Museu de Arte do Rio, Museu da Vida / Fiocruz, Museu Nacional/UniRio, Museu Paraense Emílio Goeldi (Belém - Brasil) e Museu Histórico Nacional RJ.



Museus Internacionais - Science Museum Londres, Metropolitan Museum of Art – MET, Museu Nacional da Escravatura, Pacific Museum of Earth, Museu Nacional da Coréia.Seul, Getty Museum, e Guggeheim.

Serviço

30/09 - Cultura Conecta no Museu do Amanhã



09h00 - Credenciamento

09h30 - Abertura

10h00 - Painel 1 - "Desafios globais: Aprendizados gerados durante a pandemia"

11h00 - Painel 2 - "Acesso Cultural: Plural, atitudinal e diverso"

12h00 às 13h00 - Intervalo

13h30 - Painel 3 - "Escolas: Cultura como ferramenta de aproximação"

15h00 - Painel 4 - "Educadores e seu papel na conexão entre museus e escolas"

16h00 - Painel 5 - "Museus pelo mundo: novas experiências, múltiplos saberes"

17h15 - Painel 6 - Legados: “Novas metodologias de experimentação"

18h00 - Encerramento