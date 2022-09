Alunos do ensino médio participam de aula sobre doação de sangue - Divulgação / HemoRio

Rio - O Hemorio, em parceria com a Associação da Escola Modelar Cambaúba, realizará, neste sábado (1º), uma campanha de doação de sangue. A ação, que visa reforçar o estoque que é usado em hospitais da cidade, será realizada das 9h às 15h, do auditório de escola, que fica na Rua Cambaúba, 101, no Jardim Guanabara, Ilha do Governador.



Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg e estar em boas condições de saúde. É importante também evitar comer alimentos gordurosos quatro horas antes da doação, além de não ingerir bebidas alcoólicas doze horas antes. Recomenda-se também que o doador esteja sem fumar a, pelo menos, duas horas antes da coleta. No local é necessário apresentar documento de identidade original com foto e usar máscara.



"Reforçar a importância e estimular o desejo em doar é fundamental. Sabemos do valor deste tipo de iniciativa e do alcance da Escola na região. Estamos sempre atentos às causas sociais e não poderíamos deixar de lado uma campanha tão importante que salva vidas", destaca o presidente da escola, Leonardo Fischer.

Em caso de dúvidas, o HemoRio disponibiliza o contado do Disque Sangue, no telefone 0800-282-0708.



Quem não pode doar

·Quem estiver gripado ou resfriado;

·Quem teve febre recente - acima de 37 °C;

·Gestantes (apenas 90 dias após o parto normal e 180, cesárea);

·Lactantes;

·Quem fez tatuagens ou piercings há menos de seis meses (piercings orais e genitais impedem a doação enquanto eles estiverem no corpo);

·Anêmicos;

·Quem fez cirurgias recentes (checar o tempo exigido após cada cirurgia);

·Quem fez extração dentária em menos de 7 dias;

·Quem recebeu transfusão de sangue em menos de um ano;

·Recém-vacinados (checar o tempo exigido por cada vacina: CoronaVac, após 48h; AstraZeneca, Pfizer e Janssen: após 7 dias);

·Pacientes de Covid (até 10 dias após o desaparecimento dos sintomas);

·Usuários de alguns medicamentos, como analgésicos, anti-inflamatórios, anti-hipertensivos, antiparasitários, anorexígenos (checar a especificidade do remédio em uso);

·Quem teve hepatite após os 10 anos;

·Portadores de doenças e infecções transmissíveis pelo sangue, como sífilis, Aids, Doença de Chagas.

·Usuários de drogas.







