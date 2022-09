Parte do material apreendido com falso motorista de aplicativo na Avenida brasil - Foto: Divulgação/Pmerj

Parte do material apreendido com falso motorista de aplicativo na Avenida brasilFoto: Divulgação/Pmerj

Publicado 29/09/2022 08:23 | Atualizado 29/09/2022 08:27

Rio - Policiais militares prenderam um homem, que se passava por motorista de aplicativo, carregando grande carga de entorpecentes no interior do veículo, na madrugada desta quinta-feira (29), na Avenida Brasil, no bairro de Deodoro, Zona Oeste do Rio. Uma mulher, que seria a passageira, também foi detida em flagrante.

Segundo a assessoria da corporação, uma equipe do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (Bpve) abordou um veículo na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, naquele bairro. Durante a checagem dos documentos, o condutor se apresentou como motorista de corridas por aplicativo. Os agentes realizaram, então, uma inspeção no veículo e encontraram farta quantidade de drogas, já embaladas para comercialização. Uma mulher, que também estava no automóvel, foi presa.

De acordo com informações preliminares, a carga teria saído da Comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, e teriam como destino o município de Miracema, cidade do Noroeste Fluminense.

O material, assim como os detidos, foram encaminhados para a 35ª DP (Campo Grande) para registro de ocorrência.