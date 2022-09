Tragédia que deixou 234 mortos em Petrópolis completou sete meses em setembro - Reprodução

Publicado 29/09/2022 09:47

Rio - A chuva que atinge Petrópolis, na Região Serrana do Rio, desde a quarta-feira (28), tem preocupado moradores, devido aos riscos de deslizamentos de terra e enchentes. Na noite de ontem, a Defesa Civil do município entrou em estágio de atenção, por conta do acumulado pluviométrico das últimas 24 horas, quando foram registrados 50,4 mm no bairro do Quitandinha.

De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, a população deve ficar atenta aos informes da Defesa Civil para acompanhar as orientações, que podem chegar por meio de SMS, Telegram ou Instagram, além de por sirenes e pela impresa. Nas redes sociais, moradores relataram estar com medo de que uma nova tragédia, como a que afetou a cidade no início do ano, volte a acontecer.

"Até esse momento, permanece a chuva e com uma intensidade razoável. Preocupada já", disse uma pessoa. "Não consigo dormir com tanto tempo de chuva. Dá medo", desabafou outra. "Quitandinha chovendo muito, não consigo nem dormir de tanto medo!!!", escreveu mais uma. "A chuva é moderada, porém constante. Está chovendo no Quitandinha desde as 19h. É desesperador", lamentou uma moradora. "Continuo orando por Petrópolis", afirmou um internauta.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão para esta quinta-feira (29) é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com ventos fracos ao longo de todo o dia. A máxima prevista é de 18ºC, com mínima de 11ºC. Na sexta-feira (30), o céu fica encoberto, mas a expectativa é de que haja chuva isolada somente na parte da noite. A temperatura pode chegar aos 17º C, com mínima de 11ºC e ventos fracos.

A chuva volta a cair no município no sábado (1º) permanece no domingo, quando deve ocorrer pancadas e trovoadas isoladas. A temperatura sobe no fim de semana, podendo chegar aos 20º C, com mínima de 11ºC, no sábado, e aos 24ºC, com mínima de 12ºC, no domingo (2). A previsão é que a segunda-feira (3) ainda registre chuva isolada e que haja queda nos termômetros, que podem registrar 21º C de máxima e mínima de 12º C.

Tragédia em Petropólis deixou 234 mortos



Em fevereiro deste ano, as fortes e constantes chuvas que atingiram Petrópolis provocaram diversos deslizamentos de terra e enchentes no município. A tragédia resultou na morte de 234 pessoas e deixou mais de 680 moradores desabrigados. As regiões mais afetadas foram o Morro da Oficina e a Chácara Flora. O temporal do dia 15 daquele mês foi o pior já registrado na cidade desde 1932, quando o Inmet começou as medições. O acumulado de 24 horas foi de 259,8 mm.

Na ocasião, um ônibus chegou a ser arrastado para dentro do Rio Quitandinha e três passageiros ficaram desaparecidos. Os corpos das vítimas foram localizados pouco mais de um mês depois. Além das buscas por desaparecidos e soterrados, as equipes também atuaram no resgate de aproximadamente 300 animais. Para os trabalhos, os agentes precisaram contar com drones, cães farejadores e escavadeiras.